كوريا الشمالية تهاجم ماليزيا في قضية اغتيال كيم جونغنام

هاجمت وسائل الاعلام الكورية الشمالية الرسمية بعنف ماليزيا وخرجت بذلك عن صمت التزمته منذ عشرة ايام بشأن عملية الاغتيال الغامضة لكيم جونغ-نام الاخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ-اون.

وفي اول برقية لها حول مقتل كيم جونغ-نام في مطار كوالالمبور، حملت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ماليزيا مسؤولية وفاته واتهمتها بالتآمر مع كوريا الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن لجنة حقوقيين كورية شمالية ان “ماليزيا ملزمة تسليم الجثمان إلى كوريا الشمالية، لأنها أجرت عملية تشريح وفحص طب شرعي بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية”.

واغتيل كيم جونغ-نام الذي كان يعيش خارج كوريا الشمالية منذ سنوات، في 13 شباط بمطار كوالالمبور الدولي حيث كان يستعد ليستقل طائرة متوجهة الى ماكاو.