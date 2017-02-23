بالصور: هل وقعتم ضحية أعمالهما؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه “بتاريخ 21/2/2017 أوقف عناصر شرطة بلدية الشويفات شخصين على متن دراجة آلية، للإشتباه بقيامهما بأعمال سلب بقوة السلاح ونشل، وضبط بحوزتهما مسدس حربي وسكين وقفازات وكمية من المخدرات، وقد سُلّما إلى فصيلة الشويفات في وحدة الدرك الإقليمي، وهما كل من: م. ع. (مواليد عام 1995، سوري) وم. ع. (مواليد عام 1993، فلسطيني).

وبالتحقيق معهما من قبل عناصر الفصيلة المذكورة، اعترفا بقيامهما بحوالي 50 عملية سلب بقوة السلاح ونشل، طالت العديد من المواطنين، حيث كانوا يسلبونهم هواتفهم وأموالهم، وذلك في المناطق التالية: دوحة عرمون، جسر وطريق المطار، اوتوستراد خلدة، بشامون ومحيط السفارة الكويتية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتهما، وتطلب من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة، الكائن بالقرب من بلدية الشويفات، أو الإتصال على الرقم:433140/05، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.