مصادر وزارية مقربة من عون: “الستين” “خدم عسكريته”

إعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، الذي تسلّم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس “قانون الستين” النافذ الموقّع من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ، أن المخرج من النقاش الإنتخابي الدائر لن يكون إلا بالتوافق على قانون جديد للإنتخابات بديلاً من “الستين” الذي “خدم عسكريته” على ما تشير إليه، قانون يحفظ مكانة الجميع بحسب أحجامهم ومن شأنه تجديد الحياة السياسية وإعطاء كل ذي حق حقه.

وقالت مصادر وزارية مقرّبة من الرئيس عون لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن “هذا الأمر لا يزال متاحاً، وهناك وقت للتوافق على القانون الجديد إذا صفت النوايا وقدم كل طرف تسهيلات تساعد على الخروج من هذا المأزق”.

واشارت المعلومات لـ”السياسة”، إلى أن دوائر القصر الجمهوري تدرس اقتراحات عدة لمعالجة مشكلة قانون الإنتخابات، منها توجيه دعوة لأقطاب طاولة الحوار من قبل الرئاسة الأولى يكون على جدول أعمالها قانون الإنتخاب وحده، أو دعوة مجلس النواب إلى إقرار أي من المشاريع المحالة إليه، إضافة إلى إمكانية أن يعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية بعد إقرار الموازنة، لإعداد مشروع قانون انتخابي جديد وإحالته على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.