الحجار: “المختلط” قانون عصري ويراعي الجميع

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب محمد الحجار الذي أكد أن تيار “المستقبل” يريد ان يكون هناك قانون جديد للانتخابات في لبنان.

وأضاف: “نريد ان تكون الانتخابات في الموعد الذي يحدده القانون، مسار الأمور اليوم أنه لا تزال هناك تعقيدات، وتناقضات في بعض الطروحات واضح، ولكن كذلك هناك نوع من توافق وان كان يخرقه في بعض الاحيان بعض الأطراف، لكن استطيع القول ان هناك توافقا بين الجميع لحتمية الوصول الى اتفاق حول قانون جديد، واعتقد بان الصيغة التي أصبحت الأكثر نضوجا هي صيغة المختلط، نحن نريد ان يكون هناك قانون عصري، قانون يراعي الجميع، قانون يفهمه الناس ويستطيعون ان ينتخبوا على أساسه، قانون لا يقصي احدا ولا يلغي احدا”.

وتابع: “هذه الأمور او الثوابت التي تحكم عملنا نحن ومواقفنا من اي طروحات تطرح علينا، اننا نقول اننا جاهزون للنقاش، منفتحون على كل نقاش، ونريد ان نصل الى اتفاق، وفي وقت ليس بعيدا نتمكن فعلا من الوصول الى هذا الاتفاق وتكون هناك انتخابات، لان الانتخابات النيابية امر أساسي، تجديد الحياة السياسية، لان الانتخابات هي السبيل الذي يسمح للجميع بقول ما يريد قوله في صندوق الاقتراع، وبالتالي اجراء الانتخابات في موعدها يعني عدم اقصاء الناس عن ممارسة الحياة السياسية والديموقراطية، وهذا امر نحرص عليه جيدا”.