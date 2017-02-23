نظمت شركة أي بي أس جينومكس (IPS Genomix)، ندوة علمية لأطباء الدم والأورام في لبنان، في فندق فينيسيا، بعنوان “خرق علمي جديد في الفحوصات الجينية لعلاج مرضى السرطان: من الفحص الجيني على الخزعة إلى تحديد البروفيل الجيني من خلال فحص دم”.

إفتتح الندوة رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم والأورام البروفيسور جوزيف مقدسي الذي أعرب عن إهتمام الجمعية برعاية مثل هذه الندوات العلمية التي من شأنها تزويد أطباء الأورام بكل ما هو جديد في هذا المجال.

وحاضر في الندوة رئيس الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور فضلو فشرح عن النقلة النوعية الحاصلة في مجال علاج الأورام السرطانية، وقال:” في الماضي كنا نتبع بروتوكلات محددة لعلاج أي ورم سرطاني، أي كنا نتبع “مقاربة مقاس واحد يناسب الجميع” One Size Fits All Approach)). وفي حال فشل العلاج كنا، كأطباء نقف حائرين أمام خيارات محدودة للعلاج، ونحاول إختيار الأنسب منها لحالة المريض. ومع تطور علم الجينات والتقنيات المتاحة إنتقلنا إلى مرحلة “الطب الشخصي في علاج الأورام” (Personalized Medicine) أي تحديد “بروفيل” الأورام السرطانية على المستوى الجزيئي لكل مريض على حدة. أما اليوم كأطباء أورام ندخل في حقبة “الطب الدقيق” (Precision Medicine) إذ أصبحنا قادرين، وعن طريق إجراء فحص التغيرات الجينية على خزعة المريض أوعلى عينة دم للمريض في حال عدم توفر الخزعة، على تحديد “بروفيل” الورم السرطاني لديه ورصد وتحليل التغيرات الجينية الحاصلة في الخلايا السرطانية بصورة دقيقة، مما يسهل علينا تحديد العلاج الأفضل له وبدقة عالية. كما أوضح أن “المرضى الذين يعانون من بعض السرطانات النادرة مثل الجلد والدماغ والجهاز الهضمي، أو سرطانات في مراحل متقدمة مثل الرئة والقولون والثدي، هم الأكثر إستفادة من هذه الفحوصات “.

وأكد بروفيسور خوري على المعايير التي يجب مراعاتها عند إعتماد فحص “بروفيل” الأورام السرطانية:

أن يكون إجراء هذا الفحص شامل وذو منفعة وجدوى وفقاً لحالة المريض

توفر شروط النوعية الجيدة والدقة في إجراء الفحص وتحليل النتائج لأنه إذا كان الفحص غير دقيق فلا يمكننا الاعتماد عليه

توفر دراسات علمية سريرية تثبت فعالية هذا الفحص وجدواه الطبية ، بالنسبة لحالة المريض، وذلك لتحديد العلاج المناسب له.

وختم حديثه قائلاً ” لقد حان الوقت لجعل “الطب الشخصي” “طب شخصي ودقيق” وذلك عن طريق تحديد المريض المناسب لإجراء فحص “بروفيل” الأورام السرطانية وتحليل النتائج بكفاءة ودقة”.

ثم إستعرض رئيس قسم التشخيص الجزيئي في الجامعة الأميركية في بيروت البروفيسور رامي محفوظ التطور الحاصل في تقنيات الفحوصات الجينية للأورام السرطانية، و أكد على “أهمية تحليل خزعة من الخلايا السرطانية (Tissue Biopsy) في مختبرات عالية الجودة والحائزة على تقدير ال CAPو CLIA مثل فحص MI Profile .USA – Carisكما أنه أصبح بإمكاننا فحص عينة من دم المريض (Liquid Biopsy)”. ثمّ أعطى مثلاً عن “فحص Guardant360 الذي يقدّم تحليلاً شاملاً لكل الفئات الرئيسية للتغيّرات الجينيّة التي تطرأ على الخلايا السرطانية. ويحلّل هذا الاختبار 73 جيناً من الأورام السرطانيّة بدقّة عالية لامتناهية من خلال سحب دم بسيط وهذه قفزة نوعية في عالم الطب الجيني. ففي بعض الحالات يكون من المستحيل أو من الصعب جداً أخذ خزعة من المريض، عندها يمكن اللجوء إلى فحص عينة من دمه لمعرفة “بروفيل” الأورام السرطانية عنده. وبالتالي سنتمكن من تحديد العلاجات المهدفة والأكثر فعالية لحالة هذا المريض بالذات”.

حول “آي.بي.أس جينومكس”

أسسست مجموعة من الخبراء في مجال العناية الصحيّة لأكثر من 25 سنة في الشرق الأوسط وإفريقيا شركة “آي.بي.أس جينومكس” عام 2013. تمثل هذه الشركة مجموعة من الشركات الأوروبيّة والأميركية التي تهتمّ بتشخيص الجزيئيات، والغاية من ذلك تنويع خدمات اختبارات الجينات والتي تتركّز على تحسين صحّة المريض عبر استخدام أحدث تكنولوجيا في التشخيص والطب الفردي والاستباقي. هذا الأمر يسمح للطبيب المعالج بأن يخصّص علاجاً لكلّ مريض بمفرده بغية تعزيزالوقاية و/أوالعلاج لبعض الحالات والأمراض. نظراً للتطور السريع في هذا المجال تحديداً، تسجّل هذه الشركة باستمرار منصّات تكنولوجيّة واختبارات وتحاليل جديدة لتقدّم للأطباء ولمرضاهم الأدوات الطبية الفرديّة والعصريّة والتي يمكن الاعتماد عليها.

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