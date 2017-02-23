مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 23/2/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

وهج القضية الفلسطينية الذي خفت بفعل أزمات المنطقة عاد اليوم يضيء على القضية بفعل زيارة الدولة للرئيس محمود عباس للبنان والمواقف التي أطلقها ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولم يؤثر في هذه الزيارة حادث إطلاق النار الذي حصل في مخيم عين الحلوة وأوقع جريحا والذي عالجته القوة الأمنية المشتركة.

وفي شأن محلي آخر، أجرى مجلس الوزراء مزيدا من المناقشات لمشروع قانون الموازنة.

وفي الخارج مؤتمر جنيف الرابع لم يتوصل الى نتيجة في الأزمة السورية. والراعي الروسي بذل جهودا كبيرة في ناحيتين: تثبيت وقف إطلاق النار وهيكلة الأفكار المطروحة للحل السياسي.

إذن الرئيس الفلسطيني أعلن من القصر الجمهوري تنديده بالإرهاب. وقال: دعونا منذ البداية الدول العربية التي تشهد صراعات الى اللجوء للحوار.

وأكد الرئيس محمود عباس أن الفلسطينيين في لبنان سيعودون الى ديارهم متمنيا على اللبنانيين معاملتهم كأهلهم.

ومن جهته الرئيس عون أكد أهمية استقرار المخيمات كي لا تتحول الى بؤر للإرهاب. وقال إن مأساة فلسطين أدت الى جرح كبير وأول ضحاياها الشعب الفلسطيني ثم اللبناني.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “او تي في”

قبل ثمانية وعشرين عاما، وخلال لقاء في تونس على هامش مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي دعت إليه اللجنة السداسية العربية، وضع ياسر عرفات البندقية الفلسطينية في تصرف رئيس الحكومة وقائد الجيش، بعدما كانت لسنوات طويلة سببا في نزاعات لبنانية- فلسطينية ولبنانية-لبنانية، وحتى فلسطينية-فلسطينية. يومها، رد ممثل الشرعية اللبنانية بالتعبير عن المحبة للشعب الفلسطيني، والدعم لقضيته المحقة، ورفض المس بسلاحه إذا كان لمقاومة المحتل… في الأراضي المحتلة. أما اليوم، فها هو رئيس الشرعية اللبنانية إياه، يستقبل خليفة عرفات، في بيروت، شاكرا له عنايته بأمن المخيمات، ليعربا معا عن تمسكهما بثلاثية الأخوة والأمن وحق العودة، ضمن إطار احترام السيادة الوطنية اللبنانية.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

بين جنيف واحد وجنيف اربعة أكثر من تعداد ارقام، بل رسم جديد للمعادلات المصنوعة في الميدان السوري، والموضبة باتقان سياسي ودبلوماسي.. مشت سوريا الموحدة بقيادة الرئيس بشار الاسد على طريق جنيف الاختياري، ومشى المعارضون السوريون ورعاتهم الاقليميون والدوليون على هذا المسار الالزامي بعد انكشاف الشعارات، وضياع المؤامرات.

لن يأتي جنيف بالكثير، قال المندوب الاممي الى سوريا استيفان دي ميستورا، لكن الكثير كان قبل الوصول اليه عبر اقرار المعارضين ورعاتهم بالثوابت السورية التي على اساسها ترسم المبادرات ومن خلالها اسقطت المكابرات..

وان تاخر المؤتمر لساعات فان السبب بحسب مصادر اممية خلافات داخل صفوف وفد المعارضة الذي بدل شكله ولونه واسماءه واهدافه بين جنيف الاول وجنيف الرابع أكثر من اربعين مرة..

في لبنان ولمرة اولى منذ اثني عشر عاما تناقش الموازنة بكثير من الجدية، والجديد ادخال السلسلة الى الموازنة بألف ومئتي مليار ليرة، لكن السؤال عن الاحد عشر مليار دولار الضائعة منذ حكومات الرئيس فؤاد السنيورة عام الفين وخمسة؟

وان ادخلت الموازنة دائرة النقاش الحقيقي، فماذا عن النقاش الانتخابي؟ اي القوانين الانتخابية حاضرة في الكواليس، بعد ان غاب عن الاعلام كل امل بتحقيق اختراق قريب؟ وماذا بالنسبة للمقترحات الجديدة المقدمة بين الاكثري والنسبي؟ اما بالنسبة للبنانيين فلن يقولوا اتفاقا او انتخابات، قبل ان تفتح الصناديق في تلك الآحاد.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

الموازنة وكيفية اخراجها من عنق الزجاجة، الشغل الشاغل لمجلس الوزراء في جلسته المستمرة في السراي الكبير؛ في ظل تاكيد للرئيس سعد الحريري ان لا شيء نهائيا في موضوع زيادة الضرائب حتى الساعة، والمسألة تدرس من مختلف جوانبها. وشدد الحريري على ضرورة الا تكون سلسلة الرتب والرواتب مشكلة بل أن تشكل حلا.

انتخابيا تجديد لكتلة المستقبل النيابية على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد مؤكدة التزامها بصيغة القانون المختلط. فيما جدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل دعوته إلى عقد خلوة موسعة في قصر بعبدا ومجلس النواب ومجلس الوزراء لبحث قانون الانتخاب.

في التحركات الخارجية باتجاه لبنان، زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بدأها بمحادثات مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

اما اقليميا فان الامال المعلقة على جنيف 4 لحل الازمة السورية تعثرت بعدما تحول الموفد الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا الى ساعي بريد لنقل تهديدات رئيس النظام السوري الى الوفد المعارض الذي رفض بدوره لغة ديمستورا وهدد بعدم المشاركة في الجلسة الافتتاحية ثم تراجع بعد تلقيه ضمانات.

عراقيا، معركة تحرير الموصل متواصلة. وقد تمكنت القوات المشتركة من تحرير مطار المدينة وقاعدة الغزلاني.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ال بي سي”

يمت بهيج ابو حمزة في السجن، ثلاثة اعوام الا ستة اسابيع امضاها مسجونا احتياطيا بسبب دعوى افلاس احتياطي رفعها في حقه النائب وليد جنبلاط، تلاحقت في حقه القرارات الظنية وعند كل قرار ظني كان يخضع لعملية “قسطرة” في احد شرايين قلبه، لا جنبلاط تراجع ولا ابو حمزة انتهى، كان الثالث والعشرون من شباط 2017 تاريخ اطلاقه غير السابع من نيسان 2014 تاريخ توقيفه، من ملايين ارض نادي الصفا الى الشراكة مع رجل الاعمال ابراهيم بدير وصولا الى اليوم، بهيج ابو حمزة يحسب ايام التوقيف ووليد جنبلاط يحسب ماذا تغير في موازين القوى ليصبح ما كان صعبا جدا ممكنا.

قضية ابو حمزة قضائية وسياسية وجنبلاط سيدرسها في السياسة قبل ان يدرسها في القضاء ولذا جاء تعليقه على الاطلاق حذرا ومتحفظا اذ قال” نتطلع دوما لان يحافظ القضاء على استقلاليته بعيدا من اي تدخلات سياسية من هنا ومن هناك، واذا كان 23 شباط هو يوم السعد لبهيج ابو حمزة فانه لم يكن كذلك للموازنة ولقانون الانتخابات، الموازنة عالقة حتى اشعار بين السلسلة وجدول الضرائب وقانون الانتخابات عالق بين التهويل بالنسبية الشاملة والرد بالمختلط.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ام تي في”

البحث عن قانون جديد للانتخاب يدور في حلقة مفرغة بعدما تمترس الافرقاء المعنيون به كل وراء موقفه لا يتزحزح ولا يخيفه احتراق المهل، وليس اخطر من الاستسلام لسقوط الاستحقاق غير الحديث عن تأجيل حتمي للانتخابات الى ايلول او حتى الى ربيع العام 2018.

في المقابل سجلت حلحلة على خط الموازنة حيث تم دمج سلسلة الرواتب في متنها وجرى التوافق على عدم تضمينها اي ضرائب جديدة قبل اقرارها والبحث عن مصادر تمويل للخزينة لا تطاول الطبقات الوسطى والفقيرة.

تزامنا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيروت، وقد طغت على وصوله مناوشات مسلحة في عين الحلوة لا يستبعد ان تكون مفتعلة لنزع صدقية السلطة واظهارها قاصرة عن منع تحول المخيمات الى بؤر للتطرف ومنطلق لتصدير الارهاب.

وسط الغيوم الملبدة نقطتا ضوء، القضاء اخلى سبيل الشيخ بهيج ابو حمزة الموقوف منذ حوالى الاربع سنوات في دعاوى رفعها ضده النائب وليد جنبلاط والثانية لبناني في الناسا يكتشف عوامل جديدة في الفضاء قد يعثر فيها على كائنات حية.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

فسخ العدل فمن كان قراره فريدا عجيبا ظل مبايعا الولاية السياسية ومن جاء بلا قيود حرا كسهيل عبود استأنف واستبدل التوقيف بمنع السفر فكانت النتجية أن بهيج أبو حمزة خرج من سجنه ويبدأ باستقبال الوفود المهنئة. قرار استدعى من وليد جنبلاط استحضار لازمة “جيب المجوز يا عبود” في بيان تطلع إلى أن يحافظ القضاء على استقلاليته بعيدا من أي تدخلات سياسية من هنا وهناك وأن يستكمل النظر في القضايا المرفوعة ضد المدعى عليه إحقاقا للحق وصونا للعدالة لكن “الهنا والهناك” هما رسم طبق الأصل لكليمنصو والمختارة على قلب رجل واحد اسمه وليد كمال جنبلاط الذي أعطى التدخل السياسي في القضاء صفة ومعنى وكان يكيل القضية تلو القضية لأمين بيت المال لديه ما جعل قضاة الديار الجبلية أسرى الرأي الجنبلاطي من دون أن نترك للعدالة أن تأخذ مجراها وأن تحكم على الرجل “بمن سرق”. بهجة أبو حمزة طغت على الخبر الرئاسي الأول بوصول محمود عباس إلى لبنان واستقباله كأول رئيس عربي يهنئ العهد وجها لرئيس لتكون فلسطين فاتحة الوجوه العربية على لبنان وعلامة نصر وحق وقدس القضايا وكوكبا ثامنا يضاف إلى السبعة المكتشفة ليسافر العربان إليها عبر ملايين السنوات الضوئية، إذ إن كوكب أرضهم أصبح يقترب من إسرائيل ليبتعد من فلسطين أم نجوم الأرض. وبسنوات ضوئية أكثر قربا ينعقد جنيف أربعة بحرب على نسبية التمثيل وبضمانات قدمها ديمستورا إلى وفد الرياض وعليه فإننا أمام محادثات باتت تضم معارضي القاهرة وموسكو والسعودية ومعارضي الداخل بمنصات اربعة، أما النظام فتمثله منصة الحكومة الرسمية، جنيف هي الشكل والبرستيج التي لا تشارك فيها إيران أما المضمون فهو أستانة وتفاهماتها الى المرحلة الانتقالية والدستور ما يضع خرائط طرق عملانية للحل العسكري السياسي مدعومة بمظلة اقليمية دولية ومظلة إيرانية أميركية.

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* مقدمة نشرة أخبار ال “ان بي ان”

ترحيب لبناني بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، محادثاته في بيروت تكتسب اهمية في زمانها وإشاراتها بعدما ضربت الحكومة تالإسرائيلية القرارات الدولية في حملة الإطاحة بالحقوق الفلسطينية. لبنان ينحاز للقضية المركزية كما يبدو دوما في حث الرئيس نبيه بري القوى الفلسطينية على توحيد فصائلها ورص صفوفها ومجابهة الإحتلال.

لا يترك اللبنانيون مناسبة الا وتكون الانطلاقة من فلسطين قضية اولوية، في ظل ضبابية التوجهات الدولية الجديدة نتيجة سياسات الادارة الاميركية والخطط الاسرائيلية لابقاء عدم الارتياح في المنطقة، بين لبنان وفلسطين مصالح مشتركة تبدأ بالحفاظ على الامن واستقرار المخيمات والابتعاد عن الصراعات الاقليمية والانحياز الى الحلول السياسية في المنطقة ومواجهة الارهاب والاهم ما طرحه الرئيس ميشال عون لجهة اعادة احياء دور الجامعة العربية لمواجهة الازمات متضامنين.

اما التضامن السياسي الداخلي فيخضع لامتحان الموازنة المالية قبل اعادة طرح قانون الانتخابات. جلسات مجلس الوزراء دسمة بارقامها لضم سلسلة الرتب والرواتب الى موازنة تخضع للمقاربات العلمية والمزايدات السياسية والضغوط الاقتصادية والحقوق النقابية.

حتى الساعة لا نتائج ظهرت بعد، المعلمون اضربوا واستمهلوا لتعود الدراسة غدا لكنهم ابقوا الجهوزية عالية للتدخل السريع عند الحاجة.

التدخلات الدولية عرقلت انطلاقة مؤتمر جنيف حول سوريا، المعارضات تتوزع بين منصة الرياض التي ترفض الجلوس مع منصتي القاهرة وموسكو ما راكم المطبات امام جنيف واخر بدء المؤتمر. الوفد الحكومي يتفرج على تباينات المعارضة، خلافات على الشكليات فماذا عن حجم التباعد في جوهر القضية؟ هنا تلوح دمشف بان الفصل حينها للميدان والعين على ادلب.