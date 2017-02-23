بوتين: نريد استقرار السلطات الشرعية في سوريا

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تزامنا مع بدء جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف ان هدف روسيا في سوريا هو استقرار السلطات الشرعية وتوجيه ضربة حاسمة إلى الإرهاب.

وقال خلال لقاء مع ضباط الأسطول الروسي العائد من سوريا إنه لا يتمّ تحديد هدف التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا حيث تخوض موسكو حملة عسكرية منذ خريف عام 2015.

وأضاف: ” ان لدى روسيا مهمة الحفاظ على استقرار السلطات الشرعية في البلاد وتوجيه ضربة حاسمة الى الارهاب الدولي”.

واوقعت الحرب في سوريا اكثر من 310 آلاف قتيل وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها.

ولفت بوتين إلى أنه كلما تم الاسراع في التوصل الى حل سياسي ازدادت فرص المجتمع الدولي لإنهاء طاعون الارهاب على الأراضي السورية.

وأشاد بالأسطول الذي يضم خصوصا حاملة الطائرات الوحيدة في الخدمة، اميرال كوزنتسوف، مؤكدا انه ساهم في توجيه ضربة كبيرة للجماعات الإرهابية وفي تهيئة الظروف لمواصلة محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

واعتبر أن البحارة الروس ساهموا من خلال مهمتهم في سوريا بشكل مباشر في ضمان امن روسيا.

وتقول اجهزة الامن الروسية ان زهاء 4 آلاف مواطن روسي و5 الاف مواطن من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق يقاتلون في صفوف الجهاديين في سوريا ما يشكل خطرا كبيرا بالنسبة الى روسيا، وفقا لبوتين.