وزير الخارجية الأميركي في المكسيك لتهدئة التوتر

يلتقي وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخميس في مكسيكو الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو وذلك خلال زيارة تستمر يومين لتهدئة العلاقات الثنائية المتوترة بسبب سياسات الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب.

وسيستقبل الرئيس بينيا نييتو الوزير الاميركي عند الساعة الأولى من بعد الظهر. كما سيجتمع تيلرسون بعدد من الوزراء المكسيكيين.

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها تيلرسون مع وزير الامن الداخلي جون كيلي بعد شهر على تولي ترامب الرئاسة. وقد ادت مواقفه بشأن سياسة الهجرة والتجارة الى اسوأ ازمة دبلوماسية بين البلدين منذ عقود.

وأعربت واشنطن عن أن “المواضيع الرئيسية في البرنامج ستكون الامن على الحدود والتعاون بين اجهزة الشرطة والتجارة”.

وتقول السلطات المكسيكية ان “الهدف هو العمل من اجل علاقات محترمة ووثيقة وبناءة”.

وصرح الناطق باسم البيت الابيض شون سبايسر ان “ارسال ترامب وزيريه الى المكسيك في وقت مبكر الى هذا الحد من ولايته الرئاسية يعني الكثير. انه يرمز الى العلاقة المهمة التي تجمع بين امتينا”.

واضاف :”ان الحكومتين ستجتمعان من اجل تحسين نوعية حياة شعبي المكسيك والولايات المتحدة عبر مكافحة مهربي المخدرات وايجاد طرق لتحفيز اقتصادينا عبر علاقة اوسع تسهل التجارة والهجرة المشروعة”.