بالصور: جعجع يتلقّى برقيات تعزية بوفاة والدته ويلتقي وفداً من بلدية برقا

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وفداً بلدية برقا برئاسة غسان جعجع والمختارة رفقا جعجع وتم عرض شؤون المنطقة الإنمائية، في حضور منسق “القوات” في البقاع الشمالي المهندس مسعود رحمه.

الى ذلك، تلقى جعجع برقيات تعزية بوفاة والدته من كل من: أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، مطران كندا للموارنة بول-مروان تابت، الوكيل البطريركي العام لكنيسة المشرق الآشورية رئيس الطائفة الشرقية الآشورية في لبنان وأستراليا ونيوزيلندا المتروبوليت مار ميليس زيا، سفير اليونان في لبنان تيودور باساس، والرئيس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب.