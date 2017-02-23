“قل لا للعنف”: لإعطاء المرأة حقها في المشاركة السياسية

ناشدت جمعية “قل لا للعنف” الكتل والاحزاب اللبنانية بالعمل الجاد والفعال لتمثيل ومشاركة المرأة بشكل صحيح في الحياة السياسية ودعم ترشيح نساء لوصولهم الى المجلس النيابي اللبناني في الإنتخابات النيابية القادمة.

وفي بيان أصدرتع بعد اجتماعها الدوري مع ممثلين عن بعض مؤسسات المجتمع المدني في لبنان، اكدت الجمعية ضرورة ترشيح عدد من اللبنانيات للانتخابات النيابية والمشاركة في صنع القرار لتشكيل أداة ضغط مدنية ولإعطاء المرأة اللبنانية حقها المنصف مع الرجل، لاقتةً الى أن تهميش المرأة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهو مرفوض بكافة أشكاله وأنواعه.

ودعت الدولة اللبنانية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والقيام بدورها التشريعي لإلغاء التمييز في قوانينها، منوهةً بدور الإعلامية لينا دبسي التي تضع خبرتها وإمكاناتها في خدمة المرأة”. وشكرت جمعية الاعلام والصحافة الملتزمين بالقضايا الإنسانية والمطالبة بحقوق النساء والفتيات”.