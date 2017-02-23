المحكمة الدولية تجتمع مع مسؤولين لبنانيين في بيروت

رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان داريل مونديس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى بيروت في هذا الأسبوع، التقى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وبحث معه مسائل متنوعة تتعلق بعمل المحكمة.

واجتمع السيد مونديس أيضًا مع وزير العدل سليم جريصاتي، ومع النائب العام التمييزي سمير حمود وبعض أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في لبنان.

وقال السيد مونديس:”هذه الزيارات المنتظمة إلى بيروت تتيح لي اطلاع محاورينا الرئيسيين على المستجدات في عمل المحكمة، وتقديم شكري الشخصي للمسؤولين اللبنانيين على ما يقدمونه من دعم مستمر”.

ورئيس قلم المحكمة مسؤول عن جميع جوانب إدارة المحكمة، بما في ذلك الميزانية، والتمويل، والموارد البشرية، وتوفير الأمن. وتشمل مسؤولياته أيضًا النواحي التنظيمية لعمل المحكمة، والإشراف على وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، وحماية الشهود، والخدمات اللغوية.