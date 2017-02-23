تركيا ترجئ منح الجنسية للسوريين بسبب الاستفتاء الدستوري

أكد والي إسطنبول، واصب شاهين، أن ولايته أرسلت إلى العاصمة أنقرة ملفات 2000 سوري يطلبون الحصول على الجنسية التركية، بينما أكد نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، أن قانون منح الجنسية التركية للسوريين ستتم مناقشته بعد الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في 16 نيسان المقبل، كي لا يؤثر في الاستفتاء.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العديد من المناسبات، أن أنقرة تعمل على منح الجنسية للسوريين المقيمين على أراضيها من ذوي الكفايات ورجال الأعمال، وأن وزارة الداخلية التركية تعمل على دراسة ملفاتهم.