“أوسيب لبنان” ينظم المعرض المسيحي في صالات دير مار الياس – انطلياس

كعادته وفي كل عام، ينظّم الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان (أوسيب لبنان) المعرض المسيحي في صالات دير مار الياس – انطلياس، برعاية الكاردينال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ويتخلل المعرض أعمال فنية وحرفية متنوعة وأحدث إصدارات الكتب وندوات حول الاعلام وأمسيات شعرية وموسيقية ونشاطات إعلامية وثقافية، بالإضافة الى عدد كبير من المسابقات والجوائز لطلاب المدارس والجامعات. يفتتح المعرض المسيحي الخامس عشر 2017 ابوابه ابتداءً من 30 آذار ولغاية 9 نيسان 2017 من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء في صالات كنيسة دير مار الياس، انطلياس.

ويدعو الاتحاد جميع الوسائل الإعلامية للمشاركة في هذا النشاط الضخم الذي ينظمه لما له من أهميّة ثقافية وفكرية، حيث يخصّص المعرض جناحاً خاصاً مجانياً لوسائل الإعلام اللبنانية طيلة أيّام المعرض، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم معنا، على أن تحدد الوسيلة الإعلامية الطريقة التي تجدها مناسبة للمشاركة والتعريف عنها (عبر شاشة إلكترونية، عرض منشورات، مطبوعات وكتب، توقيع كتب،…..)، كما أنّه يمكن الاستفادة من شاشة عرض متوفّرة خلال المعرض من أجل عرض إعلان، أو فيديو أو وثائقي أو شعار لأي وسيلة إعلامية.

وفي حال التجاوب معنا نشدّد على الأمور الآتية:

– ضرورة تحديد نوع المشاركة أو النوع الذي سيتم عرضه (شاشة إلكترونية، منشورات، مطبوعات…)، والكميّة (في حال عرض المنشورات والمطبوعات)، والوقت (في حال عرض إعلان أو فيديو).

– ضرورة تحديد الطريقة التي تحبّذها المؤسسة في العرض.

– ضرورة إرسال شخص من كل مؤسسة ليهتم بالستاند الخاصّ بمؤسسته ويعرّف الزوّار على المؤسسة، إمّا أن يُداوم كل يوم أو أن يأتي ليشرف على الستاند مرّة خلال اليوم.

– ضرورة أن يكون العرض منظّماً ولافتاً للزوّار.