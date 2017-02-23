التحالف الدولي: لدينا 500 عسكري أميركي في سوريا

أعلن متحدث باسم التحالف الدولي وجود 500 عسكري أميركي في سوريا ، معظمهم من قوات العمليات الخاصة وقوات الدعم، لمساعدة الجيش التركي في المهمات المختلفة.

وقال الكولونيل جون دوريان في تصريح صحافي: “القتال صعب في مدينة الباب شمال سوريا قرب الحدود التركية”، مشيرا إلى وجود “الكثير من المسلحين من عناصر تنظيم “داعش” في الباب وهم مستمرون في صنع المتفجرات البدائية، ولكن التحالف مستمر في القصف للحد من التهديدات التي تواجه الجيش التركي ولكن المعركة صعبة”.

هذا وأعلن دوريان أن حلفاءهم من “قوات سوريا الديمقراطية” تمكنوا من فرض سيطرتهم على مساحة 800 كلم مربع وأكثر من 100 قرية منذ بدء عملياتهم شرق الرقة في 4 شباط، مشيرا إلى تقارير عن إعدامات ينفذها قادة “داعش” بحق عناصرهم الذين يحاولون الفرار من المعارك.