مجدلاني: لا تقدّم في ملف قانون الانتخاب

لفت عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني الى أن ليس هناك أي تقدّم نحو الاتفاق على قانون جديد للانتخابات على الرغم من استمرار المشاورات والمساعي والجهود، مؤكداً أن صيغة القانون المختلط هي الأنسب اليوم للأفرقاء كافة الذين يبحثون عن قانون يراعي مصالحهم وهواجسهم.

وأكد مجدلاني في حديث الى “صوت لبنان – الضبية” أن تيار “المستقبل” ضد قانون الستين والنسبية الكاملة كما احتمال التمديد مرة جديدة لمجلس النواب، محذراً من الفراغ في حال عدم التوصل الى قانون جديد وسط قرب انقضاء المهل الدستورية.

وعن الموازنة العامة، دعا مجدلاني الى فرض اجراءات حازمة لوقف الفساد والهدر، مؤكداً رفضه فرض أي ضرائب جديدة على كاهل المواطنين.

كما شدد على ضرورة إقرار بند سلسة الرتب والرواتب لتأمين التكافؤ بين الفئات المختافة على أن يتم قبل ذلك تأمين التمويل المطلوب.