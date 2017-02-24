بالصور: توقيف 3 مروّجي مخدرات وضبط كميات منها بحوزتهم

بتاريخ 24 شباط 2017 ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت دورية من مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف مشتبه بهم بترويج وتجارة المخدرات في محلتي عرمون وبشامون، وهم كل من:

_ م. ح. (مواليد عام 1960، لبناني) وضبط بحوزته: 50 ظرفاً بداخل كل واحد منها 0.6 غ من مادة باز الكوكايين، 4 مظاريف بداخل كل منها 1.3 غ قائم من مادة الكوكايين، 25 علبة بلاستيك بداخل كل منها 7 غ قائم من مادة الكوكايين، 30 حبة كبتاغون، 5 هواتف خلوية، مسدس حربي وميزان حساس.

_ ع. ح. (مواليد عام 1991، لبناني) وضبط بحوزته 38 علبة بلاستيك بداخل كل منها 7 غ من مادة الكوكايين، 6 مظاريف بداخل كل منها 0.6 غ قائم من مادة باز الكوكايين و 3 هواتف خلوية.

_ ع.ع. (مواليد عام 1960، لبناني) وضبط بحوزته مسدس حربي.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.