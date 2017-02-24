بون زار زحلة والتقى شخصيات وجهات فاعلة

أعلنت السفارة الفرنسية في بيان أن “سفير فرنسا إيمانويل بون قام اليوم بزيارة لمدينة زحلة، حيث التقى العديد من الشخصيات والجهات الفاعلة المحلية. وفي هذه المناسبة، قام بزيارة اثنين من المشاريع المستفيدة من المساعدات الفرنسية: دار سيدة العطايا للأيتام التي حصلت بفضل المساعدات الفرنسية على 60 لوحة شمسية مما يساعد على إرساء استقلاليته المالية المستدامة – ومنظمة أركنسيال غير الحكومية، التي تلقت منحة قدرها مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) لتحسين إدارة النفايات المنزلية مع إدخال نظام الفرز والجمع وإعادة التدوير في 12 بلدية متأثرة بالأزمة السورية”.

وأشارت إلى أن “الزيارة سمحت أيضا للسفير بالتحدث مع محافظ البقاع أنطوان سليمان وأسقف زحلة المطران درويش ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف. كما التقى مع المدير العام لكهرباء زحلة أسعد نكد، الذي ناقش معه الفرص الاستثمارية الفرنسية في مشاريع الطاقة المتجددة. وشكلت هذه الزيارة أخيرا فرصة لايمانويل بون بأن يقوم بتبادل مثمر في الجامعة اللبنانية مع 80 طالبا فرنسيا من ثماني جامعات في المنطقة. كما زار السفير بون المعهد الفرنسي في زحلة الذي يعمل فريقه برئاسة السيد صموئيل وأدى إلى الارتقاء بإشعاع الفرانكوفونية في البقاع”.