حاصباني: لاستمرار “الأونروا” في عملها كي لا تتحمل الخزينة أعباء إضافية

إستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وفداً من “الأونروا” ضم مدير عام المنظمة حكم شهوان ورئيس قسم الصحة ناجح الصادق. وتناول البحث التعاون القائم لخدمة المرضى الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية ولا سيما في مجال غسل الكلى.

وإثر اللقاء أدلى حاصباني بتصريح أوضح فيه أن البحث مع “الأونروا” تناول الإتفاق على آلية للتعاون المستمر في مجال معالجة مرضى قصور الكلى الذين يعالجون حاليا على نفقة وزارة الصحة بشكل موقت بهدف تأمين استدامة العلاج من دون أن يقلق أي مريض من وقف علاجه، إذ إن تساؤلات تبرز في كل فترة حول هذا الموضوع. وأكد وزير الصحة العامة أننا في تعاون مستمر مع الأونروا لتأمين علاج الفلسطينيين الموجودين على الأراضي اللبنانية في ما يتعلق بغسيل الكلى على نفقتها في أقرب وقت.

ولفت الوزير حاصباني إلى أن النقاش تناول كذلك موضوع بعض الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية التي تؤمنها “الأونروا”، وتناول البحث آليات استمراريتها واستدامتها كي لا تتحمل خزينة الدولة اللبنانية أعباء إضافية خصوصا أن “الأونروا” موجودة لمساعدة كافة الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية.

وشدد وزير الصحة العامة على استمرارية التعاون بخدمة الإنسان وصحته بغض النظر عن جنسيته وانتمائه خصوصا في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان لجهة سلامة صحتهم وتأمين العناية الصحية المطلوبة للجميع.

شهوان

بدوره، وصف مدير عام “الاونروا” حكم شهوان الاجتماع بأنه كان مهما جدا مشيراً الى ان البحث يتناول التوصل الى آلية تضمن العلاج المناسب للاجئين الفلسطينيين من خلال تأمين الإستمرارية من دون أي مخاطرة بحصول تقطع للعلاج ولا سيما في موضوع غسيل الكلى خصوصاً أن ثمة مراكز جديدة سيتم افتتاحها في الأيام المقبلة لتغطية حالات قصور الكلى سواء في الشمال أو بيروت وحتى في الجنوب.

وأمل شهوان إستمرار العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة في لبنان، شاكراً الحكومة اللبنانية على الخدمات التي تقدمها للاجئ الفلسطيني.

وفد من الكسليك

كما التقى حاصباني وفدا من كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس الكسليك يضم عميدة الكلية الدكتورة لارا حنا واكيم، العميد المشارك نبيل نمر، الدكتورة جوان متى رئيسة قسم التغذية والدكتور مارك بو زيدان رئيس قسم التصنيع الاغذائي حيث اطلعوه على آخر الاستعدادات لإفتتاح سلسلة الدورات التدريبية المهنية بشأن سلامة وامن الغذاء في الجيش اللبناني والتي تنطلق رسمياً خلال حفل يقام في حرم الجامعة الثلثاء المقبل. وقد نوه الوزير حاصباني بأهمية هذا النشاط مؤكداً دعمه لهذه الخطوة الريادية.