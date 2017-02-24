الحريري عقد جولة محادثات مع عباس

عقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في السراي الحكومي جولة محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تناولت الأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعلاقات اللبنانية الفلسطينية.

بعد ذلك استكملت المحادثات إلى مائدة عشاء أقامها الرئيس الحريري على شرف الرئيس الضيف والوفد المرافق، حضرها عن الجانب اللبناني: الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، الوزراء: بيار رفول، معين المرعبي، جان أوغاسبيان وجمال الجراح، النائب بهية الحريري، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري الوزير السابق باسم السبع.

بري بعد لقائه عباس: الوحدة الفلسطينية بمثابة تشجيع كبير لوحدة العرب