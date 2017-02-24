كنعان: شبه اتفاق على أن تكون كلفة السلسلة ضمن بنود الموازنة

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان حصول تقدم إيجابي وجدّي على صعيد إدخال الإصلاحات الإدارية المطلوبة لتسهيل إقرار الموازنة، وأكد تجاوب وزير المال علي حسن خليل في هذا الملف متوقعاً أن تأخذ الأمور في الأسبوع المقبل مسارها التنفيذي.

وأوضح كنعان في حديث لإذاعة “صوت لبنان – الأشرفية” أن الإصلاحات تتمحور حول وضع سقف للإجازة للحكومة بالاقتراض، بالإضافة الى إخضاع الهبات والقروض والمشاريع للقوانين والرقابة الداخلية.

وأكد كنعان وجود شبه اتفاق على ان تكون كلفة سلسلة الرتب والرواتب وإيراداتها موجودة ضمن بنود الموازنة لا في الاحتياط كما كان سابقاً.

ولفت كنعان الى ان الحكومة لم تستردّ مشاريع الموازنة وإيراداتها الموجودة أصلاً في مجلس النواب، وبالتالي على المجلس ان يبادر الى استكمال دراسة المشروع والتصويت عليه.