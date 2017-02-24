رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع: اعادة فتح طريق عام مشمش – الهرمل

اوضح رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا انه “بالتعاون مع المديربة الاقليمية لوزارة الاشغال العامة، عملت جرافات الاتحاد ووزارة الاشغال على اعادة فتح طريق عام مشمش – الهرمل في اعالي جبال عكار، التي تربط محافظتي عكار والهرمل عبر منطقة مرجحين، واصبحت سالكة لجميع السيارات بعد جرف الثلوج”.

ودعا زكريا، في بيان، السائقين الى “توخي الحذر اثناء القيادة بسبب تكون طبقات الجليد في بعض الاماكن، لا سيما في الليل ومع ساعات الصباح الاولى وفي الاماكن التي لا تصلها اشعة الشمس، خصوصا ان سماكة الثلوج بلغت في بعض الاماكن على هذه الطريق اكثر من 4 امتار ارتفاعا، الامر الذي استغرق وقتا طويلا لحين اعادة فتح هذه الطريق الحيوية من جديد مع تحسن الاحوال المناخية”.