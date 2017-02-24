بالصور: سلسلة زيارات لوفد من “القوات” طرابلس – الميناء

قام وفد من مركز “القوات اللبنانية” طرابلس – الميناء برئاسة مستشار الدكتور سمير جعجع للشؤون الخارجية إيلي خوري، رئيس مركز “القوات” في طرابلس الميناء المهندس فادي محفوض، رئيس مصلحة الطلاب المهندس جاد دميان؛ رئيس دائرة النقابات في الشمال جورج الرطل، نائب رئيس مركز طرابلس الميناء كميل عمار والسيد بشير خوري، بسلسلة زيارات في المدينة في إطار التواصل مع فاعلياتها بغية متابعة ملفات عدة وحلحلة بعض الأمور العالقة التي تهم أهل المدينة.

وفي هذا الإطار زار الوفد مطرانية الروم الأورثوذكس في طرابلس للاستماع الى توجيهات راعي الأبرشية المطران افرام كرياكوس، حيث نقل إليه الوفد تحيات الدكتور جعجع، وكانت فرصة لتبادل الأفكار والمشاكل التي تهم أبناء الابرشية والمدينة، كما تمت مناقشة زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني.

ثم انتقل الوفد للقاء محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في سرايا طرابلس، وتم البحث في زيارة حاصباني، وكانت فرصة لإعلام المحافظ بقرب افتتاح مركز للحزب في طرابلس.

كما زار الوفد رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين للغاية نفسها وناقشوا سوياً مواضيع إنمائية واطلعوا منه على ما توصلت إليه البلدية من تنظيم مدخل طرابلس من جهة نهر ابو علي وهو الشريان الرئيسي الذي سيربط مدينة طرابلس بمنطقة زغرتا الزاوية، وتمنوا على البلدية إيلاء منطقة الزهرية اهتماماً خاصاً لما تختزنه من إرث تاريخي في المدينة وخصوصاً محيط شارع الكنائس وشارع الراهبات. كما جال الوفد على بعض شخصيات المدينة السياسية والاقتصادية والطبية.

وشكلت هذه الجولة برمّتها مناسبة للتداول في أوضاع المدينة وشؤونها وشجونها، وذلك تحديداً في ظل المرحلة الجديدة التي أنهت الفراغ وأعادت الحيوية إلى المؤسسات الدستورية وأعطت الأمل بتحسن الأوضاع الاقتصادية، لاسيما انه لا تخفى على أحد حاجات طرابلس الإنمائية ومتطلباتها المعيشية، وفي هذا السياق بالذات تأتي جولة حاصباني لاستطلاع حاجات المدينة وأهلها وتلبية مطالبهم.

وقد أكد الوفد أن من الأهداف الأساسية للقاءاته التأكيد أن عاصمة الشمال كانت ولا تزالت مدينة التعايش والتآلف والحوار والتلاقي، وكل محاولات تصويرها خلاف ذلك سقطت على يد أهلها المتمسكين بتراث المدينة وأصالتها.