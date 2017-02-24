المرعبي: لبنان تكبد 15 مليار دولار منذ بداية الأزمة السورية

أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي إلى أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها لبنان من جراء ارتفاع أعداد النازحين، والتي فاقت كل الامكانات الممكنة: مليون ونصف مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية، قائلا إن المساعدات التي يتلقاها لبنان من المجتمع الدولي غير كافية، بسبب الأعداد الكبيرة للنازحين، والتي بلغت أضعاف عدد المواطنين اللبنانيين في بعض بلدات محافظة عكار كبلدة المحمرة التي يبلغ عدد النازحين فيها 80 في المئة من اجمالي السكان، والبقاع كما هي الحال في عرسال.

وإذ شدد المرعبي خلال استقباله مدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة مارتين بلام والوفد المرافق،على كرم الشعب اللبناني، الذي استقبل الإخوة النازحين من دون أي تحفظات، إلا أنه أبدى تخوفه من استمرار الواقع القائم من جراء ضعف الامكانات والموارد والبنى التحتية والمنافسة على فرص العمل، لافتا إلى ان لبنان يحتاج إلى هبات، وليس إلى قروض.

وأكد أن الكلفة الباهظة التي دفعها لبنان منذ بداية الأزمة السورية بلغت 15 مليار دولار في اقتصاده وبناه التحتية، والمساعدات التي تلقاها لا تقارن نسبيا، علما بأن إجمالي الدين العام للبنان يبلغ 75 مليار دولار، متسائلا “كيف يلقي المجتمع الدولي على لبنان أعباء تحمل كل هذا الوضع؟ ولماذا لا تبادر البلدان الكبرى والغنية ذات الامكانات الاقتصادية الهائلة ومساحات الاراضي الشاسعة إلى المساعدة بالايواء على اراضيها؟ أو فرض الحل السياسي وانهاء الحرب في سوريا لتمكين هؤلاء المساكين من العودة إلى بلادهم”.

وقال إن عودة النازحين الى ديارهم مرهونة باستباب الامن في سوريا وضمان الامم المتحدة والدول الكبرى أماكن العودة، لافتا إلى أنه لن يتم منع أحدا من العودة إلى سوريا.

ولفت المرعبي إلى أزمة تعليم الأطفال النازحين، مشيرا إلى وجود 250 الف طفل نازح خارج المدارس.

وأضاف:”استمرار الوضع على هذه الحال، قد يؤدي بهؤلاء الأطفال إلى عدم التمكن من المستقبل والى الجهل والأمية، وسيصعب التواصل معهم وسيسهل على الإرهاب والتطرف التمكن منهم، وسيصبحون وقودا لهم بسبب انعدام أملهم بالمستقبل، ما يؤدي إلى خلق أزمات أمنية محلية ودولية”.