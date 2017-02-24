عون يتعامل مع ملف قانون الانتخابات بأعصاب باردة

قد ترى الموازنة لعام 2017 النور إذا ما تحققت التوقعات حول إقرار سلسلة الرتب الرواتب لموظفي القطاع العام، من دون تحميل الطبقة الوسطى، التي هي في طور الاضمحلال، والطبقة الفقيرة، التي هي في طور الاتساع، ضرائب جديدة.

ماذا عن قانون الانتخابات؟ في الكواليس تأكيد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتعامل مع الملف بأعصاب باردة، مما يعكس الثقة بأن الأفرقاء الذين مازالوا يدورون في الحلقات المفرغة، والذين يشككون في نوايا بعضهم البعض، لابد أن يتوصلوا إلى قانون معقول تفاديا لسيف الفراغ، الذي وضعه عون فوق رؤوسهم.

بطبيعة الحال، هناك من يحذر من المقاربة العشوائية للموازنة. رئيس كتلة المستقبل، فؤاد السنيورة، يحذر من الراقصين على متن سفينة تغرق، وجمعية المصارف تحذر من أي خطأ (في زيادة الضرائب على المصارف) مما يهدد هذا القطاع البالغ الحيوية.