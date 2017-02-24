بالفيديو: بغداد تستعيد معسكر الغزلاني و”داعش” يفجر معبرا حدوديا

سيطرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي على معسكر الغزلاني، جنوب غربي الموصل، بالكامل من تنظيم داعش، الجمعة، في وقت هاجم التنظيم معبرا على الحدود العراقية – الأردنية.

وكانت قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية نجحت، الخميس، في السيطرة على مطار الموصل بالكامل بعد معارك مع التنظيم المتطرف.

وتلعب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة دورا رئيسيا في دعم القوات العراقية في هذه العملية، التي تستهدف معاقل المتشددين في الجانب الغربي من المدينة.

ويأتي هذا الهجوم في إطار عملية أطلقتها القوات العراقية، الأحد، لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن بالعراق وآخر أكبر معاقل المتطرفين في العراق.

من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني أن 15 عنصرا من قوات حرس الحدود العراقي قتلوا بهجوم لداعش على مقر الفوج الثاني التابع لحرس الحدود قرب منفذ طريبيل، غربي الأنبار.

يُشار إلى أن منفذ طريبيل يربط العراق والأردن. وسيطر عليه تنظيم داعش في مطلع العام 2015.