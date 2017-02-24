لقاء مع أبو جوده في جبيل بمشاركة الحواط

تم تنظيم لقاء مع المهندس نبيل ابو جوده المرشح لمركز نقيب المهندسين في بيروت، في قاعة مار يوحنا الانطش في جبيل، بدعوة من بلدية جبيل ورئيسها زياد الحواط، وبالتنسيق مع منسقية جبيل في “القوات اللبنانية “.

وبحضور ومشاركة رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، منسق منطقة جبيل في “القوات اللبنانية” شربل ابي عقل، ومستشار وزير الطاقة المهندس جان جبران ورئيس قطاع المهندسين في “القوات اللبنانية” المهندس نزيه متى، نائب نقيب المهندسين في بيروت المهندس ايلي رزق، وامين مال ورئيسة الفرع السابع في نقابة المهندسين في بيروت الدكتورة ميشلين وهبه، ورئيس الفرع الرابع في نقابة المهندسين في بيروت المهندس ادي عبد الحي، وعدد كبير من مهندسي قضاء جبيل وفعاليات المنطقة.

وقد تم عرض وشرح البرنامج الانتخابي للمهندس نبيل ابو جوده، ومن ابرز نقاط برنامج الانتخابي :

التوجيه المهني، التوأمة مع جمعيات خارجية، تفعيل دور النقابة في المجتمع من خلال ابداء الرأي في المسائل العامة من ناحية علمية، تطوير الخدمات الصحية و تفعيل مدخول الصندوق الصحي .”