نقولا: أجواء البحث في قانون الانتخاب توحي بقرب التوصل لصيغة جديدة

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا أن الأجواء المرافقة للبحث في قانون الانتخاب توحي بقرب التوصل الى صيغة قانون جديد ترضي الجميع، مشيراً الى أن حظوظ القانون المختلط هي الأوفر على أن يبقى البحث في التفاصيل لاسيما وأن البعض يحاول فرض قانون يكسب من خلاله أكبر عدد من النواب.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، شدد نقولا على أن العمل اليوم جارٍ بشكل متوازٍ في ملفي الموازنة وقانون الانتخاب.

وإذ أكد أن “التيار الوطني الحر” ضد فرض أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن الفقير، دعا نقولا الى البحث عن بدائل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وعلى رأسها وقف الهدر وتسوية أوضاع الأبنية المخالفة إضافة الى فرض غرامات على إشغال الأملاك البحرية.