اسرار الصحف ليوم الجمعة 24 شباط 2017

أسرار الآلهة

لوحظ حضور السفير البابوي في سوريا إضافة إلى نظيره اللبناني اجتماع مصالحة بين أحد البطاركة ومطارنته.

تبيّن أن نسبة تراجع تحويلات اللبنانيّين المغتربين لم تتجاوز الـ 2 في المئة العام الماضي.

قال مسؤول مصرفي في مجلس خاص إن تطوّرات لجمت حملة دعم التجديد أو التمديد لحاكم مصرف لبنان.

سخر كثر عبر مواقع التواصل من قول وزير أن اللاجئين جعلوا التغذية بالكهرباء تتراجع ساعات يومياً علماً أن لا تحسينات طرأت على المعامل أو الشبكات.

أبدى وزير استياءه من تصريحات يدلي بها موظّفون في مؤسّسة رسميّة من دون استئذانه.

***********************************

يقال

إنّ دوائر القصر الجمهوري متفائلة بولادة قانون جديد للانتخاب بحكم تعديل مواقف بعض الكتل النيابية من التحفّظ إلى الموافقة على بحث صيغ توافقية لقانون مختلط مثل «اللقاء الديموقراطي» وكتلة «الوفاء للمقاومة».

***********************************

أسرار الجمهورية

قرأت أوساط سياسية في زيارة مسؤول أجنبي رفيع الى منطقة حدودية إستمرار دعم بلاده لأمن لبنان على رغم التصريحات السياسية النارية.

أبدى وزير سابق تشاؤمه الشديد واصفاً الأمور بالمُعقّدة على كل الأصعدة.

أكد مسؤول روحي في البقاع على أن جهات نافذة لا توافق على آلية إختيار مرشح لمقعد طائفتنا على رغم كل علامات الإنفتاح التي تبديها تجاهنا.

***********************************

اسرار اللواء

همس

لا يتردَّد قطب سياسي من ترداد الكلام أن قانون الانتخاب يحتاج إلى «منجّم مغربي» لمعرفة مصيره!!

غمز

يشكو وزير تسلم حديثاً وزارة خدماتية من «حجم الفوضى» الذي خلفه سلفه في الوزارة، وصعوبة إصلاح ما أفسده الدهر.

لغز

فوجئ رجال أعمال بكلام صريح من مسؤول رفيع بضرورة فرض ضريبة طفيفة على بعض أرباحهم المرتفعة.

***********************************