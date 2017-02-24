بالصورة: بعد 10 أيام سفر… باب مخلوع وخزنة مسروقة ومجوهرات بقيمة 150 ألف دولار مفقودة!

بتاريخ 20 شباط 2017، وردت شكوى إلى فصيلة بعبدا في وحدة الدرك الإقليمي، من المواطن غ. ح. ضدّ مجهول بجرم سرقة خزنة تحتوي مجوهرات بقيمة 150 ألف دولار أميركي – من داخل غرفة نوم منزله الكائن في محلة الحازمية، وذلك بواسطة خلع الباب، أثناء سفره وعائلته خارج البلاد.

بنتيجة التحقيق المجرى من قبل عناصر الفصيلة المذكورة، حامت الشبهات حول حارس المبنى (ناطور) أ. م. (مواليد عام 1997، سوري). بالتحقيق معه اعترف بقيامه بعملية السرقة في اليوم الذي تلا سفر أصحاب المنزل، أي بتاريخ 10 شباط 2017، وذلك بالإشتراك مع المدعو: ف. س. (مواليد عام 1989، سوري) تم توقيفه أيضاً واعترف بما نسب إليه.

كما جرى ضبط قسم من المجوهرات المسروقة لدى أحد أقارب الناطور في البقاع، والقسم الآخر في منزل الموقوف الثاني في الحازمية، وأعيدت إلى مالكها.

وأودع الموقوفان القضاء المختص.