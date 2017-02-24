إعتصام لسائقي شاحنات الجنوب على طريق دوار كفررمان

نفذ سائقو شاحنات الجنوب إعتصاما على دوار كفررمان وقطعوا الطريق بالشاحنات التي وضعوها وسط الطريق، احتجاجا على حجز وتوقيف 10 شاحنات لهم في ميدون في البقاع الغربي.

واستنكر المعتصمون “السماح لهم بالعمل فقط كل اثنين وخميس من كل اسبوع ما يضطر السائق للقيادة 24 ساعة والعمل من منتصف ليل الاحد – الى منتصف ليل الاثنين وبسرعة جنونية ليتمكن السائق من نقل نقلتين من البحص او الرمل في الفترة المحددة”.

وأشاروا إلى انهم ” يدفعون رسوم الميكانيك للدولة عن طيلة ايام السنة وليس يومي الاثنين والخميس فقط، ويسددون القروض للبنوك والشركات، وانهم مضطرون لنقل الرمل من ميروبا وقرطبا الى الجنوب، في الوقت الذي تتوقف فيه المرامل في الجنوب عن العمل بقرار من القوى الامنية، ما يؤدي بهم الى حوادث سير قاتلة نتيجة سرعة العمل في الوقت القصير المحدد لهم والمسافة البعيدة عن منطقة الجنوب”.

وسأل المعتصمون “لماذا التشدد علينا في الجنوب واهمال غيرنا في مناطق لبنانية؟ وهل الدولة موجودة هنا وغير موجودة هناك ولماذا”؟

وحضرت الى المكان القوى الامنية وتفاوضت مع السائقين لفتح الطريق، خصوصا وانه شريان يربط النبطية بالزهراني وصيدا وبيروت. ولاحقا فتحت القوى الامنية الطريق بالاتجاهين وقد هدد السائقون بالتصعيد مجددا.