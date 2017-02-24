حكم غيابي بسجن زين العابدين بن علي في قضية فساد جديدة

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي 8 أعوام وصهره صخر الماطري 6 أعوام في قضية فساد جديدة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن المحكمة قضت غيابيا بسجن بن علي ورضا قريرة (آخر وزير دفاع في عهده) 8 اعوام، وصخر الماطري 6 أعوام، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار (نحو 400 ألف يورو.

وأفاد بأن هؤلاء دينوا باستغلال النفوذ وإلحاق أضرار بالإدارة العمومية في عهد الرئيس المخلوع، من دون اضافة تفاصيل.

وأوضح القضاء ان بن علي أعطى أوامر عندما كان في الحكم لرئيس بلدية سيدي بوسعيد في شمال العاصمة ببيع فندق “سيدي أبو فارس” الذي تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطري بثمن زهيد.