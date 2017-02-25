بالصور: 4 جرحى في مطاردة وإطلاق نار … والسبب تجارة المخدرات

علم موقع “القوات الإلكتروني” أنه وبسبب خلافات ناتجة عن تجارة المخدرات حصلت مطاردة واطلاق نار من اسلحة حربية بين سيارتين، ما ادى الى تدهور سيارة من نوع جيب تويوتا لون فضي رقم 7984/ب. كذلك تم ضبط سلاح من نوع “كلاشنكوف” ومسدس حربي مع مماشط وجعبة عسكرية بجانب الجيب تويوتا.

ونتيجة الحادث اصيب كل من : (ح. ز) و(ا. ح) وادخلا الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك للمعالجة وحالتهما حرجة.

كما اصطدمت سيارة نوع رينو 12 رقم 286408/ب لون كحلي بفان للركاب لون ابيض رقم 374370/م صودف مرورهما في المحلة، مما ادى الى اصابة (ي.ا) وحالته حرجة وزوجته (ر.ع) وقد نقلا الى مستشفى دار الحكمة للمعالجة.