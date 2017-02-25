رئيس الحكومة اليمنية: الحوثيون على وشك ‏إلقاء السلاح

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أن مرحلة الإعمار في البلاد ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، معربا عن أمله في أن ترافقها عملية سلام شاملة.
وأكد بن دغر ، وفقا لما أوردته “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”، أن الحوثيين وصالح ، يوشكون على إلقاء السلاح وأن بشائر الخير تلوح في الأفق.
وقال إن الحكومة الشرعية وقواتها المسلحة تقترب من النصر رويدا رويدا، مؤكدا أن القوات اليمنية ستستعيد العاصمة صنعاء وسترفع العلم فوق جبال مران.
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية: “آن لنا جميعا أن نتطلع لسلام عادل دائم وشامل، يقوم على الإنسحاب وتسليم السلاح واستعادة الدولة وعودة الشرعية ومرحلة من الوفاق تجب ما قبلها”.
ودعا رئيس الحكومة في كلمة له خلال ترؤسه مساء الخميس اجتماعا موسعا لأعضاء الحكومة ومحافظي المحافظات الخاضعة لإدارة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دعا إلى سرعة إعداد خطط الإعمار، مبينا أن أولويات الأعمار ستتجه نحو إعمار المنازل والمدارس والجسور والمباني والمصانع والمدارس والجامعات.