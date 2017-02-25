رئيس الحكومة اليمنية: الحوثيون على وشك ‏إلقاء السلاح

أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أن مرحلة ‏الإعمار في البلاد ستبدأ خلال الأشهر القليلة المقبلة، معربا ‏عن أمله في أن ترافقها عملية سلام شاملة.

وأكد بن دغر ، وفقا لما أوردته “وكالة ‏الأنباء اليمنية الرسمية”، أن الحوثيين وصالح ، ‏يوشكون على إلقاء السلاح وأن بشائر الخير تلوح في الأفق.‏

وقال إن الحكومة الشرعية وقواتها المسلحة تقترب من ‏النصر رويدا رويدا، مؤكدا أن القوات اليمنية ستستعيد العاصمة صنعاء وسترفع العلم فوق جبال مران.‏

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية: “آن لنا جميعا أن ‏نتطلع لسلام عادل دائم وشامل، يقوم على الإنسحاب وتسليم ‏السلاح واستعادة الدولة وعودة الشرعية ومرحلة من ‏الوفاق تجب ما قبلها”.‏

ودعا رئيس الحكومة في كلمة له خلال ترؤسه مساء الخميس اجتماعا ‏موسعا لأعضاء الحكومة ومحافظي المحافظات الخاضعة ‏لإدارة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، دعا إلى سرعة إعداد خطط الإعمار، ‏مبينا أن أولويات الأعمار ستتجه نحو إعمار المنازل ‏والمدارس والجسور والمباني والمصانع والمدارس ‏والجامعات.‏