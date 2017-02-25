مصادر بكركي: دعم الراعي لعون واضح ومستمر

شكّلت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى قصر بعبدا ولقاؤه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،مناسبة لمناقشة المواضيع المطروحة أبرزها قانون الإنتخاب ، حيث أكّد الراعي دعمه مسيرة رئيس الجمهورية في بناء الوطن، داعياً الى “قانون إنتخابي يضمَن للمواطن قيمة صوته، فلا يُفرض النواب عليه، وتتمكّن من جهة ثانية كلّ المكونات اللبنانية أن تتمثّل وفق مسار الأمور، في البرلمان”. واعتبر أنّ تقنيات القانون “تعود الى مجلس النواب”.

ووصفت مصادر بكركي اللقاء مع عون بالممتاز، وقالت لصحيفة “الجمهورية”: “هناك توافق تام بين عون والراعي على أهمّ العناوين الأساسية المطروحة، ومن ضمنها قانون الإنتخاب”.

ولفتت المصادر الى أنّ “دعم الراعي لرئيس الجمهورية من أجل الوصول الى قانون إنتخاب عادل يؤمّن صحة التمثيل، واضح ومستمرّ، نظراً لِما يشكّل هذا الملف من أهمية وطنية ومسيحية، كما دعمه في كل الملفات الوطنية المطروحة على الساحة”.