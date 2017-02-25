غارات على الغوطة الشرقية والمجلس المحلي بحي تشرين يعلنه منكوبا

نفذ طيران نظام الأسد الحربي غارات عدة على الأحياء السكنية بمدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، الأمر الذي أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء، في حين سارعت فرق الدفاع المدني في دوما لإسعاف المصابين وإخماد الحرائق.

في الأثناء، استهدفت قوات الأسد السبت، قرى وبلدات منطقة المرج في الغوطة الشرقية بنحو 10 صواريخ أرض – أرض وقذائف مدفعية عدة.

أما في العاصمة دمشق، فإن المجلس المحلي في حي تشرين أعلن في بيان له، أن الحي منطقة منكوبا جراء القصف الممنهج الذي يتعرض له من قبل قوات الأسد منذ أسبوع.

وقال المجلس إن روسيا وقوات الأسد المدعومة بالمليشيات الإيرانية بدأت حملة القصف على الحي بمعدل 20 صاروخ أرض – أرض وعشرات القذائف بشكل يومي.

وأشار إلى أن نظام الأسد يهدف من الحملة إلى تغيير المنطقة ديمغرافيا عبر تهجير السكان قسريا، مؤكدا أن الحملة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وخلفت دمارا واسعا في البنى التحتية.

ولفت إلى أن حي تشرين يضم أكثر من 35 ألف نسمة، معظمهم نازحين من الغوطة الشرقية.