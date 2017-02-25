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في ليلة خميس السكارى… (بقلم فيرا بومنصف)
مشكلة انقطاع المياه في ساحل المتن مكانك راوح.. وأصحاب المؤسسات الى الشارع (جيلبير متري)
مشكلة "ابريق زيت الزيتون" في بزيزا..عبيد لموقعنا: المعمل مخالف وقرار وزير الصناعة حكيم (بقلم جيلبير متري)
من هو مرشح “القوات اللبنانية” لمركز نقيب المهندسين في بيروت نبيل أبو جودة؟
…ترقبوا
…ترقبوا
نائب رئيس مجلس الوزراء حاصباني عبر “إذاعة لبنان” السبت
Agenda
Agenda
مؤتمر تنموي في الكورة برعاية جعجع
لقاء الجمعية العمومية للمهندسين القواتيين في الضبية
مؤتمر تنموي لمنطقة الكورة برعاية جعجع
المؤتمر الثالث لمديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية برعاية الرياشي
العشاء السنوي لمصلحة الطلاب في “القوات” – دائرة بيروت والمتن
مصلحة الطلاب في “القوات” – كسروان وجبيل تقيم قداساً لشهداء “سيدة النجاة”
بنك الدم
بنك الدم
السيد ابراهيم موسى بحاجة لدم فئة -A
الرفيق يوسف نصرالله بحاجة ماسة الى دم A+
السيد سمير توما عبود بحاجة ماسة إلى دم من فئة O+
وفيات
وفيات
وفاة السيد بطرس أبو غزاله والد الرئيس الفخري لنادي الحكمة
وفاة السيدة شمونة سركيس البزعوني
وفاة السيد جورج بحوث شقيق الرفيق بيار بحوث والشهيدين نهرا وبول بحوث
Lebanese Forces Official Website
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كاريكاتور الصحف ليوم السبت 25 شباط 2017