شمعون: الانتخابات النيابية فرصة لنوصل من يحوز على ثقتنا

أعرب رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون عن أنه “يساورنا جميعاً شعور بأننا محكومون بطريقة غير مقبولة من الجماعة التي تبوأت الحكم صدفة بحكم الظروف، ومن جماعة بغالبيتها نحن بالفعل بغنى عنها.”

ولفت الى أنه “أمامنا امتحان سيجرى تحت تسمية الانتخابات النيابية، وآمل في أن نكون في هذه الإنتخابات متكاتفين برصّ الصف، لكي نوصل، أو على الأقل نحاول إيصال الأشخاص الذين يحوزون على ثقتنا، ثقتنا بهم وبسياستهم وبمحبتهم للبنان، بغض النظر عن القانون الذي ستجرى بحسبه”.

كلام شمعون جاء خلال العشاء السنوي للحزب في حضور ممثلين لأحزاب “القوات اللبنانية” “التيار الوطني الحر” و”الكتائب” في سن الفيل، حيث تمنى “تغيير الأوضاع في لبنان على الرغم من كل البضاعة الموجودة اليوم على وجه السحارة”.