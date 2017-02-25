بون زار “كهرباء زحلة”: مشكلة الكهرباء تحتاج قرارات يتخذها السياسيون اللبنانيون

أشار السفير الفرنسي ايمانويل بون الى ان فرنسا لطالما عملت ومستعدة لتعمل مع جميع الطوائف والمجتمعات ومع جميع اللبنانيين، كون للبنان واللبنانيين مكانة كبيرة عندها.

كلام بون جاء خلال زيارته والوفد المرافق رئيس مجلس ادارة شركة كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد في مبنى الشركة في زحلة، ضمن الجولة التي خصصها بون لزيارة زحلة، حيث جال على الشخصيات السياسية والروحية والخدماتية الانمائية.

ولفت بون الى أن ما اعجبه خلال هذه الزيارة هو مشروع انتاج الطاقة الذي تؤمنه شركة كهرباء زحلة على مدار الساعة 24/24، وقال: “الكهرباء موضوع اساسي، ولبنان يعاني مأزقاً صعباً بهذا الخصوص، لكن الفرق بين زحلة والمناطق اللبنانية الاخرى هو ايجاد حلول واقعية في ما خص الكهرباء وتأمينها”.

وعن إمكان فرنسا المساهمة في تنمية قطاع الكهرباء في لبنان او تشجيع الانتاج في القطاع الخاص، في ظل استهلاك الطاقة الكبير من النازحين السوريين، قال بون: “ان فرنسا على علم بالعبء الذي يشكله النازحون السوريون على اللبنانيين المضيفين، كما تعلم ما يعانيه قطاع الكهرباء في لبنان، لكن مشكلة الكهرباء في لبنان بحاجة الى قرارات يتخذها السياسيون اللبنانيون، ونحن لسنا مخوّلين حلّ هذه المشكلة”.

وفي ما خص المساعدة في انتاج الطاقة في لبنان، اوضح بون ان “لبنان ليس بحاجة الى مساعدة بل هو بحاجة الى تعاون، ونحن مستعدون للتعاون مع لبنان، كما ساعدنا لبنان بعد الحرب في موضوع الكهرباء والخدمات والبنى التحتية، ولدينا الخبرة الكافية لتقديم تعاوننا في هذه المواضيع، كما ان شركة كهرباء فرنسا edf بقيت موجودة طيلة فترة الحرب”.

بدوره، شكر نكد السفير بون لزيارته كهرباء زحلة، منوّهاً بالعلاقات التاريخية التي تربط زحلة بفرنسا ونيات السفير بون التي تهدف الى تطويرها وأكد ان “شركة كهرباء زحلة تهدف في المستقبل الى التعامل والافادة من خبرات الشركات الفرنسية التي اثبتت نجاحها في مجال الطاقة الكهربائية لاسيما في مجال الطاقة البديلة والمتجددة الصديقة للبيئة”.