جعجع بعد لقائه عباس: نحن ضد أي خطوة ممكن أن تؤثر على حلّ الدولتين

بعدسة ألدو أيّوب

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس في مقر إقامته في فندق الحبتور في بيروت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي قال عقب اللقاء: “إن طابع اللقاء هو رسمي ولكن الجانب غير الرسمي كان طاغياً باعتبار أن الرئيس عباس هو صديق، وأنا لا أعرف كيف نشأت هذه الصداقة بيننا، فهناك بعض الأشياء التي لا يُمكن تفسيرها في الحياة، ربما صداقتنا نشأت جراء التناغم في المواقف أو التواصل المستمر”.

وأضاف: “لقد أجرينا جولة أفق واسعة بدأت من لبنان مروراً بفلسطين وصولاً الى الوضع المؤسف في سوريا الذي يُدمي القلب، فضلاً عن وضع المنطقة ككل”.

ورداً على سؤال، رأى جعجع أنه “لسوء حظ فلسطين نشأت مجموعة قضايا أو بالأحرى مآسٍ بدءاً من العام 2010 وحتى الآن أزاحت كل الاهتمام عن القضية الفلسطينية ودفعت بالاهتمام العربي والغربي والدولي باتجاه القضايا الأخرى، فإذا نظرنا فقط الى ما هو حاصل في سوريا من حجم الدمار والخسائر البشرية، لوجدنا أن عدد ضحايا الحرب السورية في السنوات الستة الأخيرة بات يفوق عدد الشهداء الذين سقطوا نتيجة الصراعات العربية-الاسرائيلية على مدى سبعة عقود، ومن هذا المنطلق ان القضية الفلسطينية هي في وضع صعب ودقيق للأسف، ولكن بوجود قيادة مثل قيادة أبو مازن والفريق المرافق له أعتقد أنهم سيتمكنون من إدارة الأزمة على أفضل ما يكون الى حين الانفراج في المنطقة ليعود الاهتمام والتركيز ينصبّان على القضية الفلسطينية التي لا أخاف عليها لأنها قضية حق وواقع وتاريخ، ومهما حصل من تطورات غير مستحبة لن يتمكن أي شيء من محو الحق والواقع والتاريخ، ومهما حاول العالم التملُّص من الحلول لن يبقى سوى حل وحيد هو حلّ قيام دولتين، وعاجلاً أم آجلاً سنصل الى هذا الحلّ وستنشأ دولة فلسطينية وسنقوم بزيارتكم فيها بإذن الله”.

وعن موقفه من نقل السفارة الأميركية الى القدس، أجاب جعجع:” نحن ضد أي خطوة ممكن أن تؤثر على حلّ الدولتين وهذه الخطوة تأتي في هذا السياق لذلك نحن لا نؤيدها”.