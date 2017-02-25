حاصباني: أعد بمكافحة المستوصفات غير الشرعية وملاحقة الأطباء العاملين بطريقة غير قانونية

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، نقابة أطباء الأسنان إلى “تطبيق الإعتماد الأكاديمي accreditation على العيادات أسوة بالمستشفيات، بغية توفير شروط طبابة افضل للمريض”، مؤكداً اهتمامه بإدخال معالجة الأسنان كأولوية في سياسة الوزارة الصحية.

كلام حاصباني جاء في خلال افتتاحه المؤتمر الثامن للجمعية اللبنانية لتعويضات الأسنان في أوتيل ميتروبوليتان في سن الفيل، في حضور نقيب أطباء الاسنان البروفسور كارلوس خيرالله ورعايته، كما حضر نقيب أطباء الاسنان في طرابلس وممثلو الاجهزة العسكرية وفاعليات نقابية.

وقال حاصباني: “أصبح من الثابت ان نقطة انطلاق بعض البكتيريا التي تصيب الكلى والكبد والمفاصل والسحايا تكمن في التسوس وأمراض اللثة. ومن هنا تكمن أهمية معالجة الأسنان وإدخالها كأولوية في سياسة الوزارة الصحية”.

أضاف: “انني على يقين أنكم تعانون إجحافاً لذا أنا على إستعداد للتعاون لما فيه خدمة قطاع طب الاسنان، وأعدكم بمكافحة المستوصفات غير الشرعية وملاحقة الأطباء الذين يعملون بطريقة غير قانونية في لبنان، خصوصاً ظاهرة الاطباء السوريين الذين يعملون من دون وجه حق”.

وإذ دعا النقابة إلى “تطبيق الاعتماد الأكاديمي أسوة بالمستشفيات”، طلب منها تزويده بمشروع مفصل كي يتمكن بالتعاون مع الجهاز الصحي في الوزارة من ادخال عيادات طب الاسنان من الباب العريض في السياسة الصحية”.

وذكر أنه يسعى منذ استلامه مهامه كنائب لرئيس مجلس الوزراء “لتسريع الخطوات من اجل العبور بالدولة اللبنانية الى العالم الرقمي والدفع نحو الحكومة الالكترونية، وفي وزارة الصحة يتم تعزيز الخدمات الإلكترونية الـ e-services بهدف استعادة لبنان لدوره الريادي في تقديم الخدمات الصحية في المنطقة”. وحض أطباء الأسنان وسائر القطاع الطبي إلى “المساهمة في إعادة بيروت عاصمة للسياحة الاستشفائية وفق أفضل الخدمات وأكثرها جودة وإحترافية”.

وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة ترحيبية لأمينة السر البروفسور لبنى شمس الدين، ثم شرحت رئيسة اللجنة العلمية البروفسور باسكال هبر- حلاج اهمية التحضير العلمي لهذا المؤتمر. وفي كلمة لرئيسة الجمعية اللبنانية لتعويضات الأسنان البروفسور كارول ابوغصن يارد، شددت على ضرورة مشاركة أطباء الاسنان في المؤتمرات العلمية لتطوير معلوماتهم لما فيه خير المهنة وتطور العلاجات في عيادات الاسنان، وكرمت البروفسور حبيب الشمالي ومنحته اليد الذهبية للجمعية عربون تقدير لعطاءاته خلال مسيرته المهنية والعلمية. اما خيرالله فوضع هواجس المهنة وتطلعات أطباء الاسنان في عهدة وزير الصحة، واعداً أطباء الاسنان بالعمل الدؤوب مع أعضاء مجلس النقابة على اعلاء شأن المهنة والسهر على مستقبل أطباء الاسنان.