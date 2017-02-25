6 انتحاريين هاجموا مراكز أمنية في حمص ومقتل ضباط كبار و”النصرة” تتبنّى

هز تفجيران انتحاريان مركزين أمنيين في محافظة حمص، السبت، وأشارت المعلومات إلى أن الهجوم نفذه 6 انتحاريين 3 منهم تسللوا الى منطقة الغوطة و3 الى منطقة المحطة تزامنا مع اشتباكات جرت بمحيط المكان.

وقد ارتفعت حصيلة الهجمات الانتحارية على مقر أمن الدولة والأمن العسكري في حي الغوطة إلى 42 قتيلا، بينهم عشرات من العناصر أمنية بينهم رئيس فرع الأمن العسكري وضباط كبار حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وقد أعلن مركز حمص الإعلامي أن بين قتلى الهجمات العميد ابراهيم درويش من أمن الدولة، ورئيس فرع الأمن العسكري العميد حسن دعبول.

ولاحقاً، أعلنت جبهة “النصرة” مسؤوليتها عن العمل الارهابي في حمص.