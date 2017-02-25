“القوات” و”التيار” في القبيات: لفضح المستور في قضيّة الكسارة

أصدر كل من “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” في القبيات بياناً مشتركاً تناول مسألة الكسارة المثارة في بلدة القبيات.

البيان اكّد أن الموقف الإعتراضي الحاسم لأهالي القبيات وخلفهم التيار و القوات، أدّيا الى تراجع كل من النائب هادي حبيش و بلدية القبيات عن التغطية الفعلية التي أمّناها لعمل الكسارة تلك بدءاً من شقّ الطريق و نقل المعدّات مروراً بالتغطية الأمنية ووصولاً الى بدء العمل بها.

وأشار البيان إلى أن الكسّارة موجودة في عقار محاذٍ لعقار يملكه حبيش و لمشاعات الجمهورية اللبنانية و يديرها أحد المقرّبين منه.

و ما التنصّل السريع منها تحت ضغط الاهالي و الإعلام إلّا محاولة هروب من فضيحة مدوّية كانت ستطال كل المتورطين المباشرين و غير المباشرين ، خصوصاً أنّ سجلّات البعض منهم حافلة بالاعتداءات البيئية و قطع الاشجار