تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من الإطاحة بـ 63 متهما جديدا بالإرهاب، خلال الفترة منذ مطلع شهر جمادى الأولى الجاري حتى اليوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته.

وجدد اللبنانيون وجودهم في قوائم الإرهاب السعودية بعد الإطاحة بلبناني انضم إلى القائمة التي تشمل اثنين قبله، آخرهم تمت الإطاحة به في منتصف العام الماضي.

وتشكلت المجموعة المطاح بها من 8 جنسيات من غير السعوديين، إذ بلغ إجمالي السعوديين في عمليات الشهر الجاري 40 متهما جديدا، فيما تم ضبط 7 سوريين، و6 يمنيين، ومتهمَيْن من: السودان، والهند، ومصر، وباكستان، إضافة إلى متهم فلبيني وآخر لبناني.

وانتهت عمليات الشهر الجاري بتصدر اليمنيين قوائم الإرهاب بـ274 موقوفا، بين مدان ومتهم يجري التحقيق معه. وحل السوريون ثانيا بـ 219 موقوفا، فيما احتل الباكستانيون المرتبة الثالثة بـ 80 موقوفا، والمصريون رابعا بـ 55 موقوفا، والسودانيون خامسا بـ 29 موقوفا، بينما جاء الهنود سادسا بـ 19 موقوفا، والفلبينيين في المرتبة السابعة بـ 4 موقوفين، واللبنانيين في آخر القائمة بـ 3 موقوفين.

الجنسيات الثماني في القائمة: اليمنيون 274، السوريون 219، الباكستانيون 80، المصريون 55، السودانيون 29، الهنود 19، الفلبينيون 4، اللبنانيون 3.