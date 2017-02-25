لحام مترئسا قداس ذكرى الأب بشارة أبو مراد: للإقتداء بمحبته للفقراء

ترأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، القداس الإلهي، لمناسبة ذكرى انتقال الراهب المخلصي الاب بشارة ابو مراد، في كنيسة دير المخلص في بلدة جون في منطقة الشوف، وعاونه في الخدمة الرئيس العام للرهبنة المخلصية الارشمندريت انطوان ديب واباء كهنة، في حضور الرهبان والراهبات وحشد من المؤمنين.

رأى البطريرك لحام “أننا على أبواب الصوم، ويجب الاقتداء بالأب بشارة أبو مراد، بمحبة الفقراء لا سيما أيام الحرب العالمية الأولى، لافتا إلى أن الأب بشارة يحرم ذاته من الأكل لأجل الفقراء، وذلك حتى الجوع ومات متأثرا بمفاعيل الجوع عليه.

وأضاف:”بإقبالنا على الصيام الطاهر، هلم نبادر كلنا إلى تذليل البشرة بالإمساك. ولنطلب الرب مخلصنا بالدموع والصلوات، ولننس الشرور كل النسيان، هاتفين: خطأنا إليك أيها المسيح الملك، فخلصنا كما خلصت أهل نينوى قديما، واجعلنا شركاء في ملكوتك السماوي أيها المتحنن، ولنبتدئ بالإمساك الكامل الإكرام مسرورين، متلألئين بأشعة أوامر المسيح إلهنا المقدسة، بضياء المحبة الساطع، وبرق الصلاة، وطهارة العفاف، وقوة الشجاعة، لكي نبلغ مضيئين بنور عدم الفساد إلى قيامة المسيح المقدسة”.