بلدية مشحا استكملت خطتها المائية لنحو 40 عاما

أوضح رئيس بلدية مشحا خالد عبدالقادر الزعبي أن البلدية واستكمالا لخطتها المائية الاستراتيجية في بناء خزانات مياه الشفة، بدأت ببناء خزان إضافي بسعة 1000م مكعب، بعد انجاز خزان سابق بسعة 300، بتمويل من جمعية arche-nova الالمانية، وبالتعاون مع جمعية “تنكمل سوا” دراسة واشراف g.e.t.i المجموعة الدولية للدراسات التقنية ،المتعهد شركة المدار للمقاولات.

ووجه الزعبي الشكر لوزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي والمهندس حسان جرجس عاصي على تعاونهما البناء، والجهد الذي بذلوه في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أهمية التخطيط البلدي لتأمين الحاجات المائية المتصاعدة والملحة.

وأشار الى أن انجاز الخزانين بإمكانهما تأمين مياه الشفة لأبناء البلدة لحوالى الاربعين سنة المقبلة، شاكرا الجهات المانحة، ومثنيا على التعاون المشترك بين البلدية وكل الشركاء المنضوين تحت هذا التعاون المهم.