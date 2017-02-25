الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل دخانية لتفريق أهالي ميس الجبل

استنكر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم خلال وقفة احتجاجية في منطقة ميس الجبل الخرق الاسرائيلي في المنطقة، مطالبا الدولة اللبنانية والامم المتحدة بمنطة كروم الزيتون في ميس الجبل بـ”التدخل لردع الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ضد السيادة اللبنانية”.

وأثناء تجمع الأهالي في تلك المحلة أطلق الجيش الاسرائيلي عدة قنابل دخانية بقصد تفريقهم وذلك على مرأى من قوات الطوارئ الدولية.

واعتبر هاشم ان ذلك اعتداء جديد، مطالبا القوات الدولية بتحمل مسوؤلياتهم ووضع حد لمثل هذه الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية.