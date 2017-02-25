محفوض: لعدم تصوير “السلسلة” على أنها ستأخذ البلد الى الإنهيار

أكد نقيب الأساتذة الثانويين في القطاع الخاص نعمه محفوض أن لا مانع في فصل السلسلة عن الموازنة شرط أن تقر في الفترة نفسها التي سيقر فيها مشروع الموازنة.

ورأى محفوض في مداخلة عبر “صوت لبنان – الضبية” أنّ الأرقام المطروحة اليوم للسلسلة لا تستحق أن تقسط ، داعيا الى عدم تصوير السلسلة على أنها ستأخذ البلد الى الإنهيار.

محفوض أكد أنه وفي حال استمرت الأجواء الإيجابية وذهبت السلسلة الى الإقرار في الهيئة العامة لمجلس النواب فلن تكون هناك أي خطوات تصعيدية محذرا من عودة هيئة التنسيق الى الشارع إن اختلف الأمر.