اعتصام المستأجرين في ساحة ساسين لرد قانون الايجارات

بدأت مسيرة الشموع التي دعت اليها لجنة المستأجرين في ساحة ساسين احتجاجا على قانون الايجارات، والتي سبقها اعتصام شارك فيه المئات مطالبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد القانون الى المجلس النيابي.

وتحدث خلال الاعتصام رئيس تجمع المحامين للدفاع عن المستاجرين القدامى اديب زخور الذي طالب برد القانون، وبالتوازن والعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر.

واعلن استئناف الاعتصام الأحد عند الخامسة من بعد الظهر على ان يتم التجمع عند الرابعة في ساحة ساسين.

وتحدث أيضا عضو هيئة الدفاع عن المستأجرين انطوان كرم مطالبا ايضا الرئيس عون برد القانون “تلافيا للوصول الى سوليدير 2”.