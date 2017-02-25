المستأجرون يطالبون برد قانون الايجارات إلى مجلس النواب

نظمت لجنة المستأجرين، في ساحة ساسين في الأشرفية، مسيرة بالشموع، احتجاجا على قانون الايجارات، كان قد سبقها اعتصام، طالب خلاله المشاركون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد القانون الى المجلس النيابي.

و قد بدأ المستأجرون تجمعهم عند الساعة الرابعة من بعد الظهر، في ساحة ساسين، حيث رفعوا اللافطات المطالبة برد القانون، واطلقوا الهتافات المنددة به وبتهجير نحو مليون لبناني من اماكن اقامتهم، وواكبت القوى الأمنية المسيرة والاعتصام.

وطالب رئيس تجمع المحامين للدفاع عن المستأجرين القدامى اديب زخور، برد القانون، وبالتوازن والعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، مناشدا الرئيس ميشال عون، بأن يردّ القانون إلى المجلس، وألا يسجل في تهجير مليون مواطن لبناني بقانون تشوبه الثغرات القانونية.

وأوضح أن هذا القانون، يشرد الناس خصوصا، ان هنا كمليوني نازح في الأراضي اللبناني، مطالبا بالعدالة والتوازن للطرفين المالك والمستأجر، وأن هذا القانون يشكل خطرا على الامن القومي والإجتماعي، إضافة إلى مخاطره الاقتصادية.

واعلن استئناف الاعتصام الأحد عند الخامسة من بعد الظهر، على ان يتم التجمع عند الرابعة في ساحة ساسين.

كذلك، طالب عضو هيئة الدفاع عن المستأجرين انطوان كرم، الرئيس عون برد القانون، لأنه غير شرعي، والا يضعه في الدرج، محذرا عون من “قيام سوليدير 2 في عهده”، ومطالبا ألا يسمح بمرور يمر هذا المشروع الذي سيكون بعده “سوليدير 3″، وأن توقف هذه المهزلة.

وندد بالمجلس النيابي، الذي صاغ القانون على قياسه، مطالبا برده الى المجلس النيابي الجديد وليس الى المجلس الحالي.