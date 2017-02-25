بلدية صيدا والشبكة الرياضية كرمتا أصغر سباحة صيداوية

كرمت بلدية صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي والشبكة الرياضية في صيدا والجوار، برئاسة رئيس اللجنة الرياضية في المجلس البلدي حسن الشماس، اصغر سباحة صيداوية البطلة لانا مصطفى حجازي، لإحرازها ميداليتين ذهبيتين، وأخرى فضية، في بطولة هاملتون الدولية في السباحة المفتوحة في دبي التي جرت في مجمع حمدان قبل نحو أسبوع.

وقدم السعودي والشماس الدرع التكريمية لحجازي، ونوه السعودي بما حققته البطلة لانا التي رفعت إسم صيدا ولبنان عاليا في البطولة الدولية في دبي، مثنيا على جهود والديها لجهة رعايتها وصقل موهبتها الرياضية.

وكانت كلمة شكر من والد لانا، العضو في المجلس البلدي مصطفى حجازي، على البادرة التكريمية المشتركة من بلدية صيدا والشبكة الرياضية تجاه ابنته.